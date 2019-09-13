河床飛砂走石不復見 中市環保局這麼做…

2019-09-13 16:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕秋冬之際，強勁的東北季風常造成大安溪、大甲溪河床飛砂走石，地方怨聲載道。市府環保局今（13）日表示，協調水利署第三河川局施作截砂石籬、防塵網及水線等工法，林務單位設置保育林及堤後造林，從此當地未再發生大規模揚塵。

大安溪、大甲溪河床飛砂走石，市議員吳敏濟曾在議會質詢說，河川揚塵產生的污染不亞於火力發電廠，有時伸手不見五指，能見度還不到20公尺，行車非常危險。他痛批，三河局對揚塵問題毫無作為，要求環保局依空污法裁罰，直到環境改善為止。

環保局表示，透過衛星圖資及無人空拍機發現，大安溪及大甲溪流域台1線至西濱出海口為揚塵好發河段，影響空氣品質。抑制河川揚塵，市府透過聯合治理平台，協調水利署三河局加強施作截砂石籬、防塵網及水線等工法，有效減緩河川揚塵發生。

另也協調林務局設置保育林及堤後造林，先後完成河川沿岸造林20公頃，並與三河局於裸露高灘地進行植栽，減少裸露面積，避免風大帶起砂塵。

東北季風期間，環保局也加強大安及大甲區街道洗掃，長度超過6000公里，並會同三河局聯合稽查，避免揚塵好發期，河床種植戶進行大面積翻耕。

市府跨機關整治河川揚塵污染，台中市河川裸露地面積已由2015年46%降低至今年31%，且連續5年未發生大規模河川揚塵事件，獲行政院環保署頒發「107年河川揚塵管制表現卓越獎」。

環保局長吳志超表示，台灣即將進入東北季風盛行季節，提醒家中有幼童、長輩與患有呼吸道疾病民眾，應隨時注意空氣品質；空品不佳時，盡量避免外出，必要外出時請配戴口罩，保障自身健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法