青出於藍！國姓全國咖啡烘焙賽 她抱走冠軍贏了老師

2019-09-12 16:56

〔記者佟振國／南投報導〕「師父對不起，這次冠軍我拿了！」南投縣國姓鄉公所舉辦第3屆全國咖啡烘焙競賽，上演精彩師徒對決，23歲來自香港目前就讀國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系碩士班1年級的莫芷晴贏得冠軍，魚池鄉37歲青農也是咖啡品質評定師沈詠為則獲季軍，莫芷晴大二起在沈詠為的咖啡民宿打工，才接觸咖啡，並向他拜師學藝，歷經3年磨鍊，這次比賽一鳴驚人，青出於藍的表現，也成比賽亮點。

2019南投國姓咖啡節系列活動9日起一連舉行5天，重頭戲之一是邁入第3年的全國咖啡烘焙競賽，除了鄉內咖啡農，吸引全國各地咖啡烘焙高手齊聚挑戰，評審更是強中之強，邀請2014世界烘焙賽冠軍台灣代表賴昱權、新科世界咖啡烘焙俄羅斯冠軍Vladimir Nenashev及日本亞軍仲村良行及多位高手擔任客座評審。

經過2天的咖啡烘焙及杯測評鑑，結果今天出爐，冠軍是來自香港的莫芷晴、亞軍邱瑞粧、季軍沈詠為、第4名洪心玹、第5名林永祥，莫芷晴今年23歲，還是國立暨南大學觀餐系碩士生，接觸咖啡烘焙還不到3年，本次大賽一鳴驚人，令人刮目相看。

「這都要感謝我的老師全力指導。」原來莫芷晴大學時就到魚池鄉咖啡青農沈詠為的咖啡民宿打工，才接受沈的指導，也對咖啡烘焙、沖泡愈做愈有心得，這次國姓公所舉辦全國烘焙競賽，師徒則是一起報名參賽，無奈冠軍只有1位，莫芷晴拿下冠軍，沈詠為也獲得季軍的好成績。

沈詠為則替徒弟感到高興，也自豪能教到這麼傑出的徒弟兼員工，咖啡烘焙的領域本就無年齡、資歷之分，用心學習交流，掌握咖啡豆的特性與烘焙火候，就能做出「好咖」。

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