4款台中城市杯 讓你從手搖飲喝到台中意象

2019-09-12 16:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中手搖飲發展旺盛，今年文化局將「創意台中」文創設計展演的設計能量注入產業，特地設計4款有台中意象的期間限定「台中城市杯」，在16天設計展期間，免費授權台中手搖飲業使用，盼藉設計力提助產業加值，也讓民眾從生活中感受在地創意能量。

台中市文化局9月21日至10月6日在審計新村、范特喜聚落，集結近百位國內外知名設計師，近千個市集品牌，以主題「BETTER TOMORROW」，規劃「創意台中」系列展覽、戶外裝置、市集等活動。

文化局指出，活動集結國際知名品牌北歐設計、新生代傑出工藝設計師周育潤、知名插畫家BaNAna Lin林彥良及劉竹恬、日本插畫家木村一心、中區深耕多年的金工藝術家蕭明瑜、地方創生推手鍾俊彥等、在地業者更邀請羅布森企業、宇揚設計、阿蔡品牌規劃、卓也藍染及筌美術等共襄盛舉，透過不同主題詮釋台中的創意生活，讓民眾感受在地創意的生活魅力。

此外，考量台中是手搖飲發展重鎮，文化局長張大春指出，今年特地邀請波隆納國際插畫家鄒駿昇、金工藝術家蕭明瑜、北歐設計顧問廖佳玲、在地插畫家阿蕉（林彥良）為手搖飲設計4款期間限定的「台中城市杯」，包括林彥良設計融合包括綠川、東海路思義教堂、台中國家歌劇院等新舊台中意象的台中城市杯，蕭明瑜則以台中從南屯區起源，將南屯知名穿山甲等意象融入等。

文化局長張大春指出，4款台中城市杯設計款將在活動期間免費授權台中手搖飲業者使用，讓民眾從習以為常的手搖飲中喝到台中意象，創意台中設計展除讓各界看見在地創意設計力，更推動設計力與產業連結，盼設計力提昇產業加值力。

文化局指出，目前台中知名手搖飲連鎖企業包括春水堂、pinc等，均有意在活動期間引用台中城市杯共襄盛舉。

活動另有「大師講座」，邀請包括策展顧問詹偉雄、鍾俊彥、吳宗穎、廖述昌等「2019創意台中」的策展人，分享他們對台中創意生活的詮釋。

此外，在審計新村及范特喜聚落等場域，規劃包含「一輪明月」、「繁星高掛」、「粉紅網美球池」等戶外裝置，讓民眾看見創意、玩創意。

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