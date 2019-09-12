雲林校園防揚塵 3鄉22校啟動「新風系統」

2019-09-12 16:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕環保署協助雲林濁水溪畔學校對抗揚塵，補助1150萬元經費，在二崙、崙背、麥寮22所學校裝設230組新風系統，本學期全面啟用，爭取經費的立委劉建國表示，將繼續為林內、西螺、莿桐3地學校爭取裝置；副縣長謝淑亞也表示，縣府將爭取3鄉鎮公立國中、公私立幼兒園納入第2波裝設行列。

濁水溪揚塵治理平台會議中，劉建國鑑於揚塵嚴重影響學童上課品質，爭取在揚塵為害最嚴重的二崙、崙背、麥寮的國小設置「新風系統」，獲環保署補助1150萬元，共有22所學校裝設230組新風系統。

劉建國表示，新風系統是由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統，通過新風機凈化室外空氣導入室內，再由另一組管道將室內空氣排出，空氣清淨機僅是凈化室內現有的空氣，不能像新風系統那樣讓室內外空氣進行對流，讓新鮮空氣進入室內再排，降低室內二氧化碳濃度。

劉建國指出，經陽明國小測試後發現，新風系統對懸浮微粒平均去除率達61%，效果顯著，9月底政務委員吳澤成將再次召開濁水溪揚塵治理平台會議，他將要求把同屬濁水溪沿岸的西螺、莿桐、林內學校納入第2波補助計畫，希望揚塵季節開始前讓濁水溪沿岸學校都能有新風系統。

雲林縣副縣長謝淑亞今天也到陽明國小訪視，她表示，西螺、莿桐也受揚塵影響，縣府也積極向中央爭取將麥寮、崙背、二崙等3鄉鎮的公立國中、公私立幼兒園及西螺鎮、莿桐鄉二鄉鎮的公立國中小暨公私立幼兒園班級教室都能裝設新風換氣系統。

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