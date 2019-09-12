中秋何處去？ 神奇冠軍帽故鄉推農鄉小旅行

2019-09-12 15:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中秋連假何處去？除了烤肉、賞月以外，最新人氣景點，當然就是因為神奇冠軍帽一夕爆紅的彰化埔鹽順澤宮；而「旅庫」經營人邱明憲建議，除了到順澤宮拍照打卡拿帽子以外，同時也來趟埔鹽小旅行，認識這個花椰菜與糯米的故鄉！

熱愛旅行、更愛彰化家鄉的邱明憲說，因為23歲的挪威選手Gustav Iden戴著從日本撿到的順澤宮帽子，參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，也讓順澤宮瞬間爆紅，儼然成為彰化的「新名產」。

但邱明憲認為，其實埔鹽是個很有味道的鄉村，除了主祀玄天上帝的順澤宮，值得來上香拜拜以外；附近有彩色雞蛋牧場的桂園自然生態農場，還有埔鹽自行車道，都可以一覽埔鹽農鄉風情。

邱明憲說，埔鹽還有手工製作雞毛撢子的達人，在美食部分，老兵牛舌餅就是牛舌餅專賣店，彰水路上則有隱藏版的陽春麵，店面沒招牌，但一踏進去才現高朋滿座，料好實在。

邱明憲表示，為了讓來自各地的民眾，可以來到彰化，來到埔鹽順澤宮，也可以順便來一趟在地小旅行，因此，他這幾天趕著推出《埔鹽順澤宮冠軍帽求帽全攻略，玄天上帝信仰故事，埔鹽美食景點推薦》，也將會剪輯影片，讓更多人不只是知道國道有個埔鹽系統交流道，還能夠真正深入埔鹽鄉來趟小旅行。

不少埔鹽鄉親都說，以前外出求學、工作，跟人介紹來自埔鹽，很多人都誤以為是屏東的鹽埔，就算是彰化縣民，也很多人埔心鄉、埔鹽鄉搞不清楚，許多人都曾路過中山高的埔鹽系統交流道，總是「路過」而沒有進來過，如今，埔鹽鄉靠著神奇冠軍帽爆紅，終於可以跟人介紹自己是來自冠軍帽的故鄉了！

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