埔鹽糯米文化節登場 總鋪師歌王陳隨意到場展廚藝

2019-07-07 23:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉年度盛會「糯米文化藝術節」今日在糯米文化風味坊登場，超過3000名鄉親到場同歡，彰化縣長王惠美與「總鋪師歌王」陳隨意前往與會，兩人以糯米麵條，花椰菜等當地特產上演廚藝對決，行銷在地美食，現場笑聲不斷。埔鹽鄉長許文萍說，目前是一期稻作休耕期，產物豐隆，舉辦盛會讓民眾一起體驗農村「豐收」的樂趣。

彰化縣種植糯米面積約2700公頃，占全台產量1/4，其中以埔鹽、福興為產地大宗，為慶祝每年糯米順利收割，埔鹽鄉公所連續13年舉辦「糯米文化藝術節」，今年有別以往，從過去11月舉行提前至7月，並設有農民市集、美食園遊會等上百個攤位，藝人陳隨意、謝金晶等人也到場歡唱，場面相當熱鬧。

擁有總鋪師身分的陳隨意見到不少美食素材，也不禁手癢，立刻以在地特產糯米麵搭配新鮮的海鮮，做出色香味俱全的五行海鮮麵，彰化縣長王惠美則拿著麥克風一邊講解做菜撇步，一邊推廣當地食材，兩人一搭一唱，把台下民眾逗得笑開懷。

王惠美表示，糯米文化節已有13年，縣府藉此結合公所、農會一起幫農民將農產品行銷出去，創造更多農村經濟收益，並把田庄生活介紹給都市人，增加在地休閒觀光價值。

許文萍表示，今年提早至7月1期稻休耕期舉辦，讓平時繁忙農務的農民有機會來參與鄉內活動，此時也是火龍果、葡萄、花椰菜等作物盛產期，藉此盛會更有全民豐收的感受，吸引人潮，讓貨出去，錢進來。

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