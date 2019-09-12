埔鹽順澤宮「神帽」發放了！ 神明高興到發爐

2019-09-12 15:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化「冠軍神帽」威力無法擋！今天下午2點埔鹽鄉順澤宮開始發放第一批帽子，200多位民眾前來取領，廟方發放之前由工作人員向神明上香秉報，不久供桌就發爐了！領取的民眾直說，太神了！

順澤宮已向帽子工廠下訂超過1萬頂，廠商連日趕工先交出2千頂在今天發放，能領取的僅有200人，他們全數都是9月9日當天登記者。

今天下午1點剛出廠的帽子運抵順澤宮，立即蓋上廟印，1點50分順澤宮主委魏信顧和埔鹽鄉長許文萍率領工作人員向玄天上帝秉報，隨即開始發放。

正當民眾要領取當下，廟殿傳出「發爐、發爐」之聲，往大殿香爐一看，只見上百支馨香齊燒，火越燒越旺，民眾說，太神了，連這樣也發爐。

但也有人說，這束馨香係剛才宮廟工作人同一時間插上，現場空氣流通，很自然就著火，不用大驚小怪。廟方說，這代表「帝爺公（玄天上帝）」很高興，用發爐示意。

領帽拔頭香的是來自高雄市的業餘鐵人三項好手李軒，他說，艾登奪冠當天，他收看網路直播，乍見艾登戴上「埔鹽順澤宮」的帽子覺得很有趣，立即上網Google、打電話，立即訂了10頂，今天他 特別從高雄趕來，等了1個鐘頭就拿到，覺得很高興。

廟方主委魏信顧說，今天領取的都是9月9日當天登記者，由於配合的帽子廠商只有1間，雙方已有合作默契，廠商已經加班製作，但目前只能做出2000頂，接下來卡在中秋節連假，廠商把新帽運來，廟方就會按登記順序發送，每個人登記時都有取得號碼牌，按號碼牌順序領取。

他強調，只要有需要，一定領得到，只是時間早晚的問題。

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