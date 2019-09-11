朋友覺得「政治很髒」 美妝部落客：快找他們來看《返校》

2019-09-11 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕網路工作者、美妝部落客波痞今（11日）在臉書發文，曬出與行政院副院長陳其邁在《返校》電影特映會上的合照，讓網友大呼羨慕。文中，波痞除了分享電影《返校》觀後心得，也大力推薦讀者，《返校》很適合和那些「覺得往中國靠攏不會怎樣」、「被黨國教育洗得徹底」，以及「覺得政治很髒，不要管就好了」的朋友一同觀賞。

根據臉書粉專「波痞到底是在幹嘛？」的該則貼文，波痞分享電影《返校》觀後心得，談到電影主題，波痞語重心長地說，我們的課本對於白色恐怖時期，總是輕描淡寫。今日我們覺得理所當然的言論、集會結社的自由，都不屬於那個年代，「也許只是一本書，也會讓一堆人丟掉性命。也許連一本書也不需要，就能讓一堆人丟掉性命」。

波痞表示，我們今天所享有這樣自由的空氣，是台灣過去那麼多人爭取、奮鬥而來。但仍有許多人不理解自由是多麼可貴、且得來不易，甚至還有很多人看不清現況、讚頌著過去的「美好年代」。她說，現在大家常說「今日香港、明日台灣」，然而在某些層面而言，其實是「昨日台灣、今日香港」。

波痞分析，《返校》在選角、場景塑造、劇情線的流暢度都表現不錯，尤其是運鏡與轉場，更是優秀。也向讀者大力推薦這部優秀的台灣本土電影，很適合和那些「覺得往中國靠攏不會怎樣」、「被黨國教育洗得徹底」，以及「覺得政治很髒，不要管就好了」的朋友一同觀賞。

文末，波痞表示，陳其邁修長的手指，耽美得連自己的先生「71」也驚嘆不已，還誤以為是波痞的手指。對此，波痞回應先生，「你難道不知道，其邁的手指美到他的手指本身有一個粉絲團（臉書粉專「貓與邪佞的手指」）嗎？」

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