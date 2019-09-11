溫暖柑仔店！實物銀行合體失智關懷據點 佳里開張

2019-09-11 22:01

〔記者楊金城／台南報導〕台南市首間實物銀行實體店面結合失智照顧關懷據點今天在佳里開張，不但照顧弱勢家戶，也讓長者擔任店員增加互動，實物銀行佳里分行有如「溫暖柑仔店」讓人揪甘心。

台南市實物銀行在2013年開辦至今，每月固定發放民生物資給弱勢戶，今天是首度在佳里進學路148巷設置第一間實體店面（分行），更是全台首創結合失智照顧關懷據點開辦的實物銀行。

台南市社會局說，南市將設立結合失智照顧據點的3間實物銀行實體店面，繼佳里分行後，今年底前將在中西區增設第二處實體店面，第三處在溪北新營，提供弱勢族群更完善的社會福利服務。

佳里失智照顧關懷據點和實物銀行佳里分行由華仁社會福利慈善事業基金會承辦，目前照顧6位長者，並讓長者擔任實物銀行店員，在照服員協助下參與營運。

佳里實物銀行由台南市長黃偉哲、社會局長黃志中、佳里區長朱雅宏、市議員方一峰等人揭牌開幕，黃偉哲並和「店長」阿嬤陳林錦釵等3位店員整理物資上架，他稱讚長輩們手腳頭腦靈活。

社會局救助科長楊瑞美指出，實物銀行佳里分行接受民眾捐贈物資，社工評估申請的受助者的需求後給予點數額度，每週一、三、五依點數來兌換等值物資，也會安排社工及志工定期關懷訪視受助者。

實物銀行提供米、麵、沙拉油、尿布、奶粉、各式罐頭和餅乾等愛心物資。

除了實體店面，南市實物銀行另在市場開辦「惜食平台」，鼓勵攤商捐贈愛心食材，提供社區照顧關懷據點長者共餐的補充食材，慈揚基金會則捐助專用冰箱，為食材保鮮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法