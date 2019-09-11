基層苦讀深造 宜蘭縣議會科員黃毓恒摘IEEE「最佳論文獎」

2019-09-11 19:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣議會總務組科員黃毓恒從基層警員一路苦讀深造，步入不惑之年後重拾書本，攻讀中國文化大學博士班，最近獲邀到韓國首爾參與電機電子工程師學會（IEEE）國際研討會，發表的論文榮獲大會「最佳論文獎」。他說，公職起點的從警資歷帶給他「憨膽」，要鼓勵學弟妹不要害怕嘗試，「願意做，不怕不成功。」

44歲的黃毓恒1997年警專畢業分發至宜蘭服務，從警期間歷練基層警員、偵查佐，刑警資歷多在重案組；後來他繼續深造，通過高考，5年前轉至消防局擔任媒體、府會聯絡人，今年3月至宜蘭縣議會服務。

在警界任職10年，39歲時黃毓恒重拾課本，先考取佛光大學公共事務研究所碩士班，以第1名佳績畢業，隨後攻讀文化大學博士班，精進自己，兩個求學階段，成績都在班上名列前茅。

從全職公務員轉行成博士生，工作、學業、家庭三頭燒，讓黃毓恒吃足苦頭。他說，博士生不比碩士班，入學第1天看到原文書單，心中苦笑「明明工作都穩定，為何還要中年折磨自己？」所幸家人、長官鼓勵，讓他有前進下去的動力，「既然要念書，就一定得要拿第一」。

「一整天就是念書的時光最讓我享受。」在消防局服務時，他身兼媒體、府會聯絡工作，一通電話就必須到場，下班返家還要陪伴剛升小一的孩子，通常要深夜11點才有時間打開書本。

黃毓恒說，他每晚會念書至隔天凌晨1時，即使工作耽誤到課程進度，他會另找時間補齊，學校課業則利用假日，或犧牲平時的特休假期，赴台北「補課」追進度。

現為文化大學政治研究所博士班3年級的黃毓恒，指導教授為林崇義及柴昌維。最近他受邀在電機電子工程師學會（IEEE）國際研討會，發表論文《創新物流自動化系統發展策略研究（以台灣金門與廈門小三通為例）》。

題目以創新物流模式及兩岸的小三通為主，領域橫跨政策、經濟及機械，經一個多月審查及複評，於200多名與會者中脫穎而出，摘下本屆「最佳論文獎」

他說，他非理組學生，但「勤能補拙」，要多看、多學，部分社會科學理論，則運用在工作上，增加他研究的理論基礎。

「念書是精進自己，也是沉澱思緒」他說，他要感謝一路鼓勵他的前輩刑大副隊長黃登銘、消防局長徐松奕及議長張建榮，讓他有機會實踐夢想。

從警員到中高階公務員，最後考上博士班，在文化、佛光大學擔任講師。黃毓恒以「只要願意做，不怕不成功」，鼓勵警界、公務員的學弟、妹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法