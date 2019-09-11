3千小黃圍政院抗議103-1條延期 林佳龍：盼多點同理心

2019-09-11 17:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕汽車運輸業管理規則103-1條原定10月6日上路執法，交通部昨承諾將提供Uber駕駛轉型的緩衝期，引發小黃司機不滿，今上午約3000台小黃包圍政院抗議。交通部長林佳龍今天表示，交通部人車納管的政策目標不變，但現在的確需要一些時間，希望計程車駕駛能有同理心，目前交通部已和內政部協調加開場次，不會讓緩衝期時間拖太久。

林佳龍表示，Uber人車納管的政策目標大家都支持，但是現在Uber駕駛要取得職業登記證和貸款需要一點時間，從大方向來看，這項政策獲得計程車和Uber駕駛的支持，既然政策是對的，希望大家能多給予一點時間和配套，讓每個想要人車合法的駕駛都能參加考試。

林佳龍表示，因為過去考試場次不足，因此交通部也協調內政部增加場次，但增加場次、員額需要時間。林佳龍也說，一切都在依法行政原則下辦理，就像103-1是交通部是主動公布，現在認為需要時間考試，也是交通部可以做裁量，一切合法。

至於緩衝期會多長？林佳龍說，時間不會拖太久，但有些駕駛確實需要時間考試，有時候考一次沒過能需要考第二次，希望大家能更有同理心，雖然Uber和計程車業是競合關係，但都是希望提供乘客更高品質的服務，多點時間就能讓事情更圓滿。

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