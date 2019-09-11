關渡X橋？關XX橋？ 淡水人怒吼：補字很貴？

2019-09-11 12:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕連接八里、淡水的關渡大橋是往來雙北的重要橋梁，但新北市議員陳偉杰質疑，通車36年的橋梁年久失修，「關渡大橋」4個字更是殘缺不齊，八里往淡水方向，變成「關渡X橋」，而淡水往八里方向則是「關XX橋」，讓他憤怒「到底是X什麼橋？」希望公路總局盡快把字補齊，不然每天走在「關渡X橋」、「關XX橋」，「心裡也是蠻XX的。」

公路總局第一區養護工程處中和段段長游旻達說，掉落字面已在趕工製作，將於2個月內補齊。

陳偉杰說，當地民眾多是反應關渡大橋老舊問題，尤其是「關渡大橋」這4個字早該補齊，零零落落，不僅不尊重淡水八里居民，也有損觀光形象，「不知道補字是很困難、還是很昂貴？」不解為何公路總局遲遲不行動。

陳偉杰更問，公路總局今年4月追加預算，總算讓流標6次的關渡大橋耐震補強工程決標，將於未來2年內會完工，不曉得有沒有包括補齊「關渡大橋」4個字？

陳偉杰說，如果公路總局可以早一點增加預算，便可以早一點決標、早一點完成關渡大橋的結構補強，為什麼總要到了選舉前、有立委要求才做呢？希望政府苦民所苦，不是顧量立委要選舉才加速建設。

公路總局第一區養護工程處中和段段長游旻達解釋，關渡大橋通車以來的第一個耐震補強工程，已於今年4月開工，掉落的3字牌面，已在加速趕製中，原定明年1月橫梁作業時補上，希望能提前在今年11月就更新。

游旻達說，「關渡大橋」兩側共8個字的部分牌面，是遭違規行駛的大車撞落，耐震補強工程，將會補齊掉落的3個字，另外5個字會重新補漆。

至於為何無法早點決標施工耐震補強工程？游旻達解釋，關渡大橋鄰近出海口，水上作業有難度，影響廠商投標意願，今年4月開工後，將會在2021年2月完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法