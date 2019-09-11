輔英科大新生營「開夜店」 學生驚聲尖叫玩密室逃脫

2019-09-11 12:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科技大學大今天舉辦新生營，設計具反毒寓意的密室逃脫闖關遊戲，新生進到濃濃夜店風的空間，體驗炫麗燈光秀，在懸疑故事張力催化下，驚聲尖叫，夜店初體驗印象深刻。

副校長張可立表示，今年新生營與高雄市政府毒品防制局合作，舉辦「拒毒你和我，健康伴隨我-密室逃脫」主題活動，一改過去教條式的灌輸，讓千名四技新生闖關。

校方委請知名設計密室逃脫業者仿夜店佈置，故事為男主角吸毒後在外面出車禍往生，學子要從蛛絲馬跡中找答案，包括找出真正死因、吸毒症狀、男主角女友被上銬原因，及戒毒專線號碼等，寓教於樂，學生反應和效果超乎預期。

教育部副司長曹翠英表示，校園防毒是反毒工作的重點，輔英科大整合高雄地區13所大專及高中社團學生志工，組成「拒毒者聯盟」，到社區和中小學校園進行宣導。

輔英學務處生活輔導組長高永男說，夜店吸引青少年流連，也最容易藏污納垢，今年新生營設計夜店風闖關遊戲，就是提醒學子魔鬼藏在細節裡。

多數新生沒上過夜店，他們說，夜店只從電視上看到，或從同儕聽聞，對夜店既期待又怕受傷害，沒想到能在新生營活動感受到震憾，DJ音樂加上燈光炫麗閃爍，果真很容易讓人迷失，也學到了許多反毒資訊。

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