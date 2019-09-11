台東人的悲哀！非假日買火車票到花蓮 分5段買且部分站票

2019-09-11 12:01

［記者黃明堂／台東報導］高鐵將要從高雄延伸到屏東，但台東人還活在買張火車票都很難的時代！昨天星期二非假日，一位台東人要到花蓮開會，買不到直達票，分5段買票，其中一張還站票。照片PO網，台東人直呼太誇張，紛紛感同身受！

陳姓台東市民說，他以為週二是平常日，火車票應該很好買，沒想到車廂滿滿的。

他在2家超商共分段買了4張車票，台東到玉里、玉里到瑞穗、瑞穗到光復、光復到鳳林，座位分屬不同車廂，再到車站窗口買鳳林到花蓮站，結果連個位置也沒有，買了站票。

於是，從台東到花蓮，他疲於換車廂，最後還了站了22分鐘。此外，因在超商取票，每張要8元手續費，也多花了32元。

他將5張車票PO上網路，自嘲「真的讓小弟印象深刻，感覺台鐵真帥」！台東網友熱烈回應，有人說：「誇張了，到花蓮而已ㄝ」！縣議員王文怡則幽了一默：「不早說，怎麼捨得讓你一直換位置，下次我讓你一路站到底」！陳姓市民嘆道，這是台東人的悲哀。

即將到來的中秋連假，也有很多人買不到返鄉或返工車票，有外地求學的學子，打電話向老爸求助，結果老爸清晨4點到超商試手氣，竟然幸運買到，一早將車票郵寄給孩子，高興的在臉書PO文慶賀，差點要放鞕炮、辦桌請客，大家都為他感到高興。

一位台東人說，行政院長蘇貞昌昨天在屏東宣示高鐵將延伸到屏東，反看台東，連南迴公路拓寬，四線道都只到屏東草埔，高速公路開不進來，高速鐵路也別想，但至少不要讓台東人連買張火車票都很難！

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