平均80.7歲！去年國人均壽創新高 男77.5歲、女84歲

2019-09-11 10:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕隨著醫療進步及養生風氣盛行，國人平均壽命也有增長趨勢。內政部今公布最新「簡易生命表」，數據顯示去年國人平均壽命達80.7歲，其中男性平均77.5歲、女性平均84歲，均創下歷年新高。

內政部指出，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，國人平均壽命長期呈現上升趨勢，以近10年來看，2008年國人平均壽命為78.6歲，2018年達到80.7歲，顯示國人確實越來越長壽。

若與全球平均壽命相比，我國男、女性均壽均高於全球平均，但仍低於日本、瑞士、西班牙、新加坡等國家。以2015年聯合國公布的全球平均壽命計算，我國男性均壽約比全球平均高出8.4歲，女性則高出10.5歲。

內政部也提到，2018年國人死亡人數為17萬2700人，比2017年增加672人，粗死亡率（死亡人數占年中人口數之比率）為7.32‰，比2017年略增0.02‰。但標準化死亡率（不受高齡人口多寡影響的真實死亡概況）則為每10萬人口415.0人，較2017年減少2.2%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢。

在六都部分，去年國人平均壽命以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，而男、女性平均壽命也都是台北市最高，呈現自北而南遞減的情形；在其他各縣市，則以新竹市均壽81.1歲最高，台東縣75.79歲最低。

內政部指出，東部縣市平均壽命較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年均壽差距約5歲，原因可能與交通較不便，醫療資源相對較少，以及人文生活習慣差異等因素有關，但兩者差距已較10年前縮小。

根據聯合國2017年人口年鑑，全球均壽最長的地區為香港（男性81.9歲、女性87.6歲），其他長壽國家還包括聖馬利諾（男性82.7歲、女性86.8歲）、瑞士（男性81.7歲、女性85.4歲）、日本（男性81.3歲、女性87.3歲）、新加坡（男性81歲、女性85.4歲）、南韓（男性79.7歲、女性85.7歲）、西班牙（男性81.7歲、女性85.4歲）等。

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