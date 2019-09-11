超Q郵政寶寶搭配療癒小豬 9/16起限量開賣

2019-09-11 10:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕超Ｑ郵政寶寶開賣了！中華郵政公司表示，今年9月16日起將販售「2019年郵政寶寶撲滿組合包」，商品搭配今年生肖主題，男、女寶寶分別以俏皮姿態抱著或揹著福氣可愛的小豬，造型Q萌，可愛療癒，每組售價360元。

中華郵政表示，商品外盒包裝結合實用概念，以局屋為造型，盒身軋型虛線，可供民眾依包裝盒背面說明，組裝為置物盒，饒富創意趣味又兼具環保概念，每組均附精美專屬提袋，造型俐落大方，可當購物袋使用。商品數量有限，歡迎至各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」。

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