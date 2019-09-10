國際奧林匹亞機器人大賽 僑泰奪全國第3進軍世界賽

2019-09-10 19:51

〔記者陳建志／台中報導〕國際奧林匹亞機器人大賽近日舉行決賽，僑泰高中吳育丞、張睿承組隊參加，一路從校際、分區賽，進入全國決賽，從去年11月就開始構思如何寫程式、組裝機器人，讓在足球場的攻、守機器人，不但能擋球、進球，還能透過藍芽相互掩護攻守，終於在決賽中連闖7關，拿下全國第3名，11月將遠赴匈牙利參加世界賽為國爭光。

僑泰高中資電群主任鍾國榮表示，學校目前有55組的同學投入機器人領域，學校除安排智慧機器人實習、程式設計等課程，並指導學生運用樂高EV3設備，近日舉辦的國際奧林匹亞機器人大賽，參加「足球組」的吳育丞、張睿承，從全國34支隊伍中拿下第3名；在校際盃、分區賽成績優異，被看好的「競賽組」林子純、陳浩洋、翁承煒，則在決賽中表現失常沒有得名，非常可惜。

吳育丞、張睿承兩人，一路從校際盃、分區賽晉級全國賽，雖成績不是最突出，不過從比賽中，不斷觀察別人的優缺點進行改良，模擬各種攻、守的方式寫進程式，並透過藍芽，讓兩隻機器人能協調進行攻守，終於在決賽中連闖7關，拿下全國第3名。

張睿承說，國小時偶然機會得知有機器人課程開始接觸，國中時進一步學習，到了僑泰後，在老師有系統指導下，讓自己從中學習到程式設計、機器人架構；吳育丞說，就讀崇倫國中時開始接觸機器人，兩人從去年11月就開始累積寫程式的各種資料，並在今年5月開始組裝機器人，兩人很開心改良後的機器人在決賽中拿到好成績。

校長溫順德表示，「科科有特色、班班有目標、人人有出路」是學校教學的重要方針，希望能讓孩子適性發展，成就每個孩子的夢，學校發展智慧機器人已經有3、4年，在老師帶領下學生認真投入，今年暑假學校並斥資1百多萬，重新打造智慧機器人暨物聯網創客教室，很開心能開花結果拿到全國第3名，還要代表台灣進軍世界賽，將會協助籌措旅費，讓孩子在世界舞台為國爭光。

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