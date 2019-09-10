立下「中山障礙」 中山工商董事長、女排教練獲體育獎 雙喜臨門

2019-09-10 19:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商董事長陳國清40多年來率領體育團隊在國內外征戰，戰績彪炳，今年榮獲熱心體育獎，22日將代表高雄市參加全國體育節大會接受體育署表揚；女排教練林靜怡則獲頒績優教練獎，雙喜臨門。

今年熱心體育獎有3位，陳國清名列其中。陳國清從1974年中山工商改制即擔任校長，3年前才卸任轉當董事長，今年體育署舉辦的全國體育節大會，22日在嘉義登場，陳國清將代表高市熱心體育人士，接受公開表揚。

該校女子排球隊，曾6度獲世界中學生排球錦標賽台灣代表權，2度奪冠，並奪得台灣高中甲級聯賽11座冠軍，立下「中山障礙」，迄今無人能破。校友表現不遑多讓，勇奪2005年世界大學運動會金牌、2006亞運銅牌，並締造全運會9連霸。

中山女排在2018學年度獲世界中學生排球錦標賽國家代表隊、全國莒光盃高女組冠軍，全國高級學等學校排球聯賽、華宗盃、永信盃亞軍等，教練林靜怡獲頒績優教練獎。

除女排表現搶眼，其他體育團隊亦有優異表現，分別獲得亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽反曲弓混雙金牌、高雄市體育會射箭委員會主委盃8金，空手道勇奪高雄市中等學校運動會2項冠軍、全國中等學校對抗賽高女組2金、全國中等學校足球聯賽5人制高男組冠軍。

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