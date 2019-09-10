北市孔廟首拍「樂生」紀錄片 道出祭孔大典背後辛苦

2019-09-10 17:37

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市孔廟每年都會舉辦孔子誕辰紀念活動，北市孔廟今年首度針對賦予釋奠典禮靈魂樂章的重慶國中樂生們拍攝「樂生．聲年」紀錄片，記錄他們為祭典所付出的努力，影片預定於祭孔大典當天下午在台北孔廟放映。

「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮」將於9月28日上午6時在台北市孔廟登場，祭孔會有佾生（負責跳舞）、禮生（執禮者）與樂生（演奏和唱歌），樂生都是重慶國中的學生。孔廟今年首度對重慶國中的樂生們進行紀錄片拍攝，透過影像將文化故事傳達給社會大眾。「樂生．聲年」由台師大民族音樂所畢業生壯敏慈掌鏡，記錄重慶國中107、108年度受訓樂生與樂長孫瑞金老師，影片今年8月剛入圍上海首屆「華語音樂影像誌」展映競賽複審。

「樂生．聲年」記錄了重慶國中學生們的心境蛻變，看著他們學習從未接觸過的古禮樂器、到練習用最端正姿勢頂著豔陽站在舞台上。孫瑞金表示，祭孔當天，樂生需要在高溫中站立近2小時，學生們暑訓期間每天就要練習就站1、2小時，這樣的考驗常被學生用「鐵板燒」比喻。

而少子化、國中升學壓力變大，也使樂生招募更加困難，孔廟祭典風光的背後，是老師與同學們從無到有、排除萬難、辛苦訓練的艱辛結晶，「樂生．聲年」在今日首映，9月28日（週六）下午會在台北孔廟4D劇院放映。

民眾若想參與祭孔大典，可於9月12日上午9時起至孔廟明倫堂1樓小教室登記索取釋奠典禮參禮證，9月27日釋奠習儀共有200張、9月28日釋奠典禮200張，每人各限索取2張。

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