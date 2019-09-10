開學一週 校園流感群聚感染已12起

2019-09-10 15:38

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣仍炎熱，但衛福部疾管署今日公布，上週類流感門急診就診共計7萬8507人次，較前一週上升4.6%，近期呈緩升趨勢，且開學一週，上週校園流感群聚案件已計有12起，包含國小5起、國中4起、幼兒園3起，提醒要注意防護措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，依據監測資料顯示，往年流感疫情約11月下旬開始上升，隔年農曆春節前後達到流行高峰，只是上一個冬季流感於今年1月初才進入流行期，加上今年夏季流感疫情持續中，研判下一個冬季流感流行期也會延後報到，但高峰應該仍會落在農曆春節左右。

此外，羅一鈞指出，今年以來主要流行的是A型H1N1，近4週也仍是H1N1占70.9%，預期下一個冬季流感季流行的型別可能會轉變成H3N2或B型。

羅一鈞也再次重申，今年世界衛生組織延後公布北半球流感疫苗選株決定，連帶造成疫苗製造生產及供貨時程延後，因此目前規劃公費流感疫苗規劃分批接種，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日起為其他公費對象。

不過，羅一鈞強調，近期開始有民眾詢問自費流感疫苗事宜，據了解，目前已有一批貨、約10萬劑正在由食藥署進行查驗中，預計10月下旬就有機會開放民眾接種，建議不符合公費流感疫苗資格者，可考慮自費接種疫苗。

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