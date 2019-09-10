新課綱也推孝道 教育部把國中小聯絡簿變成孝道本

2019-09-10 15:47

〔記者林曉雲／台北報導〕108課綱新學期開始上路，新課綱也要推行孝道，把孝道教育融入核心素養，教育部國教署為協助教師教學需求，盤點國小至高中職各學習階段既有教材，將涵蓋孝道思想的篇章編纂成《孝道教育多元補充教材》，國中小聯絡簿變成孝道本，高中則融入班會等活動，提供教師授課運用，期盼深化學生對孝道的觀念。

教育部國教署組長林良慶強調，孝道是穩定社會的基石，但社會價值與倫理觀念日趨多元，觀念與做法必須與時俱進。這套教材整理現代人表現的孝行，加以討論辨證，不說教、平易近人。希望讓學生從日常生活中體現愛，自然表達尊親敬長之心，進而讓國家社會形成善的循環。

林良慶組長進一步說明，教育學生孝道首重實踐，《孝道教育多元補充教材》盤點既有教材涵蓋孝道思想的篇章，再進一步匯集各級教師思考教育現場需求編纂而成，國中和國小以聯絡簿方式呈現，透過小語、活動及共同閱讀討論，親子互動，日日省思，日日踐履，讓孝就像呼吸一般地自然，在與父母相處時，可以展現更親密的交往與融合。

高中教材《YOU好的100種方式》則以「主題式」、「微課程」的型態編寫，涵蓋家庭中食衣住行等生活課題，可提供師生融入新課綱的多元選修、自主學習或班會活動實施，一舉多得。

國教署組長林良慶表示，透過深化課程與教學、培育師資及志工兩個面向，鼓勵各級學校發展孝道相關彈性學習課程模組、多元潛在課程及服務學習課程，達到深化及實踐的目標。國教署出版國中小及高中職孝道正式教材。透過多元教材分享，教師可在教學上增能，並依功能屬性培訓推廣孝道的企業及學校志工，力求系統化扎根教育，引導學生主動關心家人及長輩，用更有溫度的心來看待周遭人事物，以培養12年國教的核心素養精神。

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