中秋節來東勢厝 做伙聽歌呷好料拿大獎

2019-09-10 14:29

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣東勢鄉公所中秋節當天在蔗埕鐵馬道舉辦「幸福東勢厝，親子鐵馬道」活動，鄉長林維戊今天扮裝「馬利歐」走秀，邀請鄉親來東勢聽歌呷好料，歡喜過中秋。

林維戊表示，今年活動主打「親子鐵馬道」，下午2點開始有繽紛氣墊遊樂園、夏日消暑釣魚樂、親子闖關遊戲、藝文表演等一系列親子活動，歡迎爸媽帶著小朋友走向戶外，享受親子時光！

晚會特別邀請知名藝人謝宜君、朱海君及打狗亂歌團輪番演出，帶來全新的聽覺饗宴，歡迎全國鄉親逗陣來東勢厝享美食、聽好歌、拿大獎！

林維戊說，活動於東勢鄉蔗埕鐵馬道舉辦，會場有3座大型裝置藝術，「幸福東勢廊道」由兩隻天鵝搭配玫瑰藤蔓，象徵幸福永無止盡。

另外，東勢鄉各社區、社團會準備鴨肉飯、炒米粉、薑母鴨、蚵仔麵線、冰心地瓜、臭豆腐、七里香、海鮮粥…等十幾道特色風味料理，讓民眾呷飽飽。

晚會由超級英雄揭開序幕，貴賓們盛裝打扮，扮成家喻戶曉的超級英雄，場面熱血沸騰，民眾歡呼聲不斷！鄉長並親自為民眾戴上「LED胡蘿蔔可愛造型髮箍」，台語歌手謝宜君、朱海君及打狗亂歌團輪番上陣，穿插歡樂摸彩，包含電動摩托車、電視、iPad等多項豐富大獎。

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