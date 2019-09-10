英語影片換點數 小1生2個月上傳253支

2019-09-10 13:52

［記者劉婉君／台南報導］鼓勵學生開口說英語，台南市政府第二官方語言專案辦公室（簡稱二官辦）在暑假期間推出英語線上闖關活動，學生只要自製唱英語歌或朗讀英語書籍的影片，上傳 Youtube就可以換取點數，集點換禮物。2個月共收到超過4000支作品，永福國小1年級林以謙投稿量高達253支，獲影片質量金獎。

學生們上傳的影片不僅數量眾多，內容也相當精彩，有換裝cosplay唱歌跳舞，也有學生表演杯子歌，或是和弟妹一起參加，台南市長黃偉哲特別加碼禮物袋，送給獲獎的小朋友們，今天由二官辦主任李賢衛頒獎，禮物有Clifford大紅狗拼圖、英語故事書以及觀光工廠招待券等。

李賢衛指出，英語線上闖關活動「英文跑跳碰」為英語閱讀季活動之一，主要是讓孩子們大方開口說英語，因此影片評選以趣味、態度及投入程度為主，英語口音與文法為其次，從4000多支影片中篩選出2000千支後，再從中選出「影片質量金獎」、「影片質量銀獎」及「影片質量銅獎」各一名，另外選出「最佳舞台效果獎」、「唱作俱佳獎」、「最具創意獎」及「字正腔圓獎」。

永福國小1年級林以謙，連出國候機的空檔也要拍影片，以投稿253支獲得影片質量金獎；佳里國小1年級朱羽涵以160支影片獲得銀獎，新營國小3年級姜禮勛投稿105支影片，獲得銅獎。

「唱作俱佳獎」勝利國小4年級楊宸竣。「最佳舞台效果獎」崇明國小3年級黃翊軒、五甲國小1年級陳怡秀、立人國小1年級邱祐恩。「最具創意獎」永信國小1年級李多恩、崇明國小1年級張展瑞、崇明國小3年級張芳瑜。「字正腔圓獎」賢北國小1年級方准鴻、崇明國小2年級洪子然、開元國小3年林妤倢。

英語閱讀季闖關集點活動至9月20日截止，不論學生或市民均可上傳影片集點積分。

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