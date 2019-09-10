暑假不打工 高雄科大生組團赴少林寺學功夫

2019-09-10 11:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕少林武功蓋天下，樹德科大表演藝術系安排8位學生趁著暑假期間，到嵩山少林傳統功夫龍騰武校學武功，拳法、兵器樣樣來，讓參加的學生直呼這個暑假過得超充實。

校方表示，本次參與的學生，多數非舞蹈科班出身，但個個對武術充滿高昂的興致，更藉機認識兩岸的文化差異，開展自己不同視野，讓待慣舒適圈的自己，能在學習與食衣住行育樂方面都有所成長與突破。

一個月的研習期程，每天早上6點展開，持續到晚上6點結束，少林寺師父從基本功訓練起，循序漸進由套路到兵器，每個動作細節都不馬虎。

訓練階段分為體能訓練、基本功、拳法套路、兵器套路、空翻等，並著重「精、氣、神」的意境，講求動作的精準及細膩度，尤其涵蓋禪、意、藝、醫的少林文化，每年吸引全球人士前往習藝或觀光，因此學員生活中就是一個地球村概念，每天與外國學員交流中提升英文與溝通能力。

練功之餘，師父也利用假日帶領學員品讀文化遺跡，聆聽古城人文傳奇，包括世界文化遺產的龍門石窟、中岳廟、達摩洞等。學生廖恩佳回想有懼高症的自己，在夥伴的協助下克服心理障礙，一步步爬到達摩像前，滿滿的感動。

另名學生張佳鈺認為，每天少林寺的拳法學習與兵器套路，對體力訓練或培養健康的生活作息都助益良多，練功時學到的精神與態度，是一種由內而外散發出來的涵養，也讓自己對事情的看法有了大轉變。

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