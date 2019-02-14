為穆斯林外籍生著想 樹德科大闢設清真廚房

2019-02-14 21:54

〔記者蘇福男／高雄報導〕回教徒不吃豬肉，來台念書的穆斯林外籍生，常因食物差異造成心理壓力，全校逾萬名學生的樹德科技大學，特地為34位有宗教信仰的印尼學生提供「清真廚房」，讓他們解決民生問題安心求學。

樹德科大的清真廚房面積約8坪，設備齊全，採登記制，住宿生皆可登記使用，同學可下廚烹煮炒麵、辣椒炸蛋、薑黃飯等家鄉料理，但廚房內禁止烹煮任何豬肉食品，使用完畢後，物品須清潔歸位，若未通過校方清潔檢驗將禁用3天，以維持環境衛生。

樹德科大表示，國內去年起才有2至3所大學院校提供廚房供學生煮食，該校是第一所為宗教信仰學生提供清真廚房的學校，目前樹德科大有1萬2000名學生，其中，來自印尼的國際生僅34人，雖然人數佔不到全校0.2%，但考量回教學生需求，校方仍克服萬難協助設置清真廚房。

來台就學快4年的印尼生林潔瑩說，回教徒外食常擔心不小心吃到豬肉製品，感謝校方用心規畫清真廚房，她提醒甫來台求學的學弟妹趕緊學好華語，外食前要先詢問店家食物是否摻雜豬油或豬肉，朋友交往要拒絕誘惑，並以課業為重，才能在台留下美好的大學生活回憶。

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