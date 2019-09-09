中秋連假到淡海輕軌當網美 拍漂浮月亮 找玉兔

2019-09-09 21:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕中秋節即將來臨，淡海輕軌將月亮與幾米創作的公共藝術結合，推出「漂浮月亮找玉兔」及「阿姆斯壯登陸月球」等主題拍照景點，民眾可購買中秋限定一日票券，沿線玩樂、拍照打卡，拍出另類網美照，拍照私訊小編即可參加抽獎。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡海輕軌綠山線全線11站，有知名畫家幾米打造的大型公共藝術裝置，成為淡水熱門打卡點，搭乘淡海輕軌，就像走入繪本《閉上眼睛一下下》，與小女孩和大小萌兔開啟一段精彩旅程。

吳國濟說，適逢中秋節假期，捷運公司結合幾米藝術，打造特色拍照點，其中淡金鄧公站（V03）以漂浮月亮為主題，小女孩頂著帽子與萌兔在大月亮前漫步，相當悠閒；為紀念阿姆斯壯登陸月球50週年，崁頂站（V11）以登陸月球為設計主題，遊客可以站在仿真的月球表面上高舉旗幟，搭配背後高聳直立的太空船起飛，拍下「媽，我登陸月球了！」的另類紀念照片，無論是模仿嫦娥奔月、阿姆斯壯登陸月球，還是吳剛罰跪（伐桂），歡迎遊客發揮創意，留下難忘紀念。

淡海輕軌一日券在中秋連假期間以「咬一口月餅」概念，發行限量版一日券票套，輕軌造型的月餅印在票套上，一日券售價50元，當日營業時間內可無限次搭乘輕軌，購買一日券的遊客可憑卡套加入「淡海輕軌ｘ新北捷運」粉絲團，並拍照私訊小編，即可參加抽獎，中秋限定一日券可於淡海輕軌V01紅樹林站購買，每日限量500份。

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