大紅鶴寶寶泳訓將結業 搶拍萌照快來北市動物園

2019-09-09 15:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕開學了，學生紛紛回到學校上課，台北市立動物園的水禽區，也正開辦「游泳訓練課程」，報名的學生清一色是今年8月以後陸續出生的大紅鶴寶寶，因為牠們必須趕在夏天結束前學會游泳，隨著秋天腳步接近，動物園表示，若民眾想要欣賞或記錄大紅鶴寶寶的學泳可愛模樣，可把握今夏最後的機會。

根據保育員這幾年觀察，發現園中的水禽區平均每2年就會出現一波「嬰兒潮」，尤其是今年8月份以來，已陸續順利孵化出9隻小寶寶，大紅鶴島上多了這群Q萌的小傢伙，氣氛熱鬧非凡。

動物園表示，今年能有較高的孵化率，除了日常提供充足的營養之外，繁殖配對期間沒有颱風攪局，也可能是極大關係，因為颱風來襲在短時間內大量降雨，將可能使水禽區內的水位上升，水若淹到巢位，依過去的經驗，通常會影響親鳥孵蛋的意願。

當大紅鶴寶寶可以自行離巢、到處探索的階段，大紅鶴的父母便開始教導游泳技巧。動物園指出，每對大紅鶴爸媽都稱得上是經驗豐富的游泳教練，起初牠們會站在岸邊較淺的地方，引導孩子下水，再耐心地等候寶寶適應，體會、領悟滑水感覺。

動物園也說，其實每隻大紅鶴寶寶，生來幾乎都是游泳的高手，通常不一會兒的功夫，牠們就可以跟上爸爸媽媽的速度，一起在水面上自在悠游。

野生的大紅鶴通常棲息於鹹性潟湖及鹽田一帶，或出現在內陸的大型鹹性湖泊，另外在西非的沙岸及沙洲也有族群分布，會覓食水生無脊椎動物及水生植物，有時也會藉由吸入泥土來萃取有機物質，因此大紅鶴都必須具備涃水的本領才得以生存。

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