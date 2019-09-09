挪威鐵人戴宮廟帽！ 前埔鹽鄉長︰北極玄天上帝保佑北歐選手

2019-09-09 14:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太神了！挪威三鐵選手帶台灣宮廟帽奪冠，帽子來自主祀北極玄天上帝的彰化埔鹽順澤宮，前埔鹽鄉長陳慶煌表示，東方道教的北方之神，保佑北歐選手摘冠，真是神奇！

陳慶煌說，23歲的挪威選手Gustav Iden參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，衝線時戴的是來自埔鹽順澤宮的帽子，這真是妙不可言。

陳慶煌指出，這位挪威選手在日本撿到帽子，還帶到法國去參加比賽，成為冠軍幸運帽，聽起來非常不可思議，尤其是北極玄天上帝，也會被稱為「北帝」，因為是道教的北方之神，也因北方在五行屬水，也被稱為海神，而挪威位於北歐，海岸線又長又曲折；因此，而來自北國的挪威選手，就剛好戴著主祀北極玄天上帝的順澤宮帽子奪冠，彷彿一切冥冥之中自有安排，自助而後神助！

鹿溪文史工作室莊研育表示，有關北極玄天上帝，民間有兩種版本的傳說，一個是北極星轉世，因此，鎮守北方；另一個傳說是殺豬屠夫因為醒悟，剖肚取出腸、胃丟到河中來洗淨殺生之氣，而取出的腸、胃化為龜蛇造成危害，在成功收伏後得道昇天，但有關這個傳說版本，各方看法不同，意見不一。

莊研育指出，相傳明朝朱元璋曾獲玄天上帝的幫助，視其為建立明朝的幸運神，因此，明朝建立許多信奉玄天上帝的宮廟，由於北方在五色中屬於黑色，也稱黑帝。

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