挪威選手戴的「幸運帽」！順澤宮電話被打爆：加訂1千頂

挪威選手Gustav Iden在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，頭上戴的帽子居然繡著「埔鹽順澤宮」的字樣。（圖擷自IRONMAN 70.3 World Championship）

2019-09-09 12:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕就是這一頂！23歲的挪威選手艾登（Gustav Iden）參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，以3小時52分35秒的成績奪冠，衝線時頭上戴著非知名品牌運動帽，而是繡著中文，寫著「埔鹽順澤宮」字樣的棒球帽，引來關注！順澤宮表示，3年前製作500頂帽子，到昨晚前都還沒發完，沒想到消息一出後，立刻被信徒預訂一空，廟方決定再趕製1千頂帽子，供信徒索取。

埔鹽順澤宮主任委員魏信顧說，2016年順澤宮到松柏嶺受天宮進香時，由信徒捐獻訂製帽子，當時製作500頂，直到昨天還剩下40幾頂， 結果消息出來後，立刻被索取一空，廟方決定再加製1000頂，供信徒免費索取，預計近兩三天就能完成。

「晚上電話接不停！」魏信顧表示，帽子做了3年發不完，昨天晚上就接到多通話，表示要來索取帽子，一問才知道有個外國人戴著順澤宮的帽子奪冠，覺得與有榮焉，但是仔細回想，不清楚挪威這名選手是否有來廟宇參拜過，研判是，有位日籍男子迎娶本地一名女子，這名日籍男子是順澤宮主侍玄天上帝的信徒，有可能因此把帽子帶到日本，不小心掉了被撿走，結果成為冠軍幸運帽。

這頂宮廟的帽子兩側印有「田莊休閒餐廳敬獻」、「鹿港松鶴中國服飾」等字樣，記者循線找到訂製帽子的信徒，業者李志欣說，他擔任廟方委員，因此訂製500頂帽子送給廟方，一頂成本約70元，沒想到意外在國際走紅，現在親朋好友也來跟他要帽子。

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