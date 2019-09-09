長樂附幼老師自製幼童教具 獲全國學校經營與教學創新特優

2019-09-09 14:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長樂國小附設幼兒園，設計2～3歲幼幼班教學主題「幼學幼玩幼夠厲害」，配合精心自製的幼童教具，榮獲2019全國學校經營與教學創新Best Education「KDP國際認證獎」特優！

長樂國小附設幼兒園教師巫岱玶及莊素珍，設計適合2歲幼兒的環境規畫，在學習區方面，除了以綠意風格及如家庭般的溫馨佈置外，並自製有趣的教具，比如在扮演區中，自製流理台、冰箱及烤箱等教具，再加入真實物品以聯結幼童的真實生活經驗，讓幼幼班的學生一起扮演烹飪、洗衣、掃地、吹頭髮…等共同完成任務，訓練幼童生活自理能力及培養良好合作互助的人際關係。

基隆市政府教育處代理處長陳淑貞表示，基隆市近年廣設2至3歲幼幼專班，2歲的孩子到幼兒園學習同儕互動及自理能力，老師的專業相當重要。長樂附幼也在今年度到全國北中南輔導計畫說明會中，分享幼幼班的日常生活學習影片，顯示2歲的孩子也有無限可能，可以專注的自主學習。

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