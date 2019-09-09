舊湖口分駐所將改建為社福中心 預定明年6月底完工

2019-09-09 12:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府位於湖口鄉市區精華地段的舊湖口分駐所，自2015年遷至新湖分局後閒置，縣府社會處今天表示，已爭取到衛生福利部補助經費，將改建為新湖區社會福利服務中心（簡稱社福中心），預定明年6月底完工。

縣府警察局湖口分駐所，原位在湖口鄉中山路與忠孝路口，4年前遷至現新湖分局後，原址閒置迄今，還變成免費停車場，地方直呼可惜，浪費土地資源，建請維護管理單位盡快善加利用。

社會處表示，為增設新湖區和橫山區社福中心，縣府爭取108年度衛生福利部補助辦理「公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫」第二期第3階段一案經費1201萬元以及「少子化友善兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育」經費1025萬元，縣府共自籌361萬元，總經費約2407萬元，預計明年6月底完工。

縣長楊文科表示，縣府努力爭取經費，讓舊建築將不再是閒置空間，並整合資源提供多元化服務，善用每一項資源，落實在每一個鄉鎮。

社會處表示，繼竹北區、竹東區及今年揭牌的新埔區社福中心，新湖區和橫山區社福中心，將分別利用舊湖口分駐所和橫山鄉老人文康活動中心二樓設置，經評估兩棟耐震係數不足應進行耐震補強工程，將一併發包進行整建。

舊湖口分駐所於1981年4月完工，為地下1層地上3層樓建築物，佔地868平方米，總樓地板面積近1300平方米；改建完成將會設置社會福利服務中心、公共托育家園、托育資源中心，提供完善的育嬰教育場域。

橫山鄉老人文康活動中心於1995年12月完工，為4層樓建築物，總樓地板面積近930.68平方米；本次將完成耐震補強工程，並於2樓設置社會福利服務中心，使活動中心更加安全及活化2樓閒置空間。

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