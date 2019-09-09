包租公年收近1.5億元 貢獻補充保費284萬元奪冠

2019-09-09 10:13

〔記者林惠琴／台北報導〕根據衛福部健保署最新統計，去年補充保費收入為463.6億元，較前年增加約14億元，其中，個人繳納金額最高的是台北市信義區一名70歲包租公，因租金收入近1.5億元，補充保費高達284萬元。

補充保費2013年開徵，繳納者有雇主與一般保險對象，主要課徵股利所得、高額獎金、租金收入、兼職所得、利息所得、執行業務收入等六類收入，目前費率1.91%。

去年雇主負擔約252.5億元、一般保險對象貢獻211.2億元，後者包含股利所得91.1億元、獎金60.3億元、租金27.6億元、兼職17.1億元、利息8.4億元、執行業務收入6.6億元。

健保署承保組長江姝靚表示，景氣向來是影響補充保費收入的重要因素，去年與前年比較，僅利息收入較明顯下降，主要是公務人員存款利率調整所致，其他項目則多是持平或增加。

去年六類補充保費單一繳納金額最高個案為5男1女，年齡層落在40至70歲，多集中在雙北，租金以台北市信義區一名70歲包租公，租金收入近1.5億元，補充保費高達284萬元奪冠；兼職是台北市士林區一名50歲兼職王狂賺約1.1億元，上繳補充保費213萬元；股利為一名台北市中正區70歲利多王，進帳約1億元，貢獻補充保費208萬元稱霸；其餘獎金、執行業務收入、利息繳交補充保費依序以155萬元、137萬元、136萬元最多。

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