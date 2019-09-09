木造永久屋難防火 牡丹鄉長爭取消防栓教居民自救

2019-09-09 08:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕從莫拉克風災搬遷至今的牡丹中興社區永久屋，雖然全區都是美麗的木造屋舍，但當地沒有充沛水源，距離轄區消防隊又遠，近年幾起小火警都讓居民心驚膽跳，在牡丹鄉長潘壯志爭取下，最近完成設置消防栓及水帶箱，今首次由消防人員指導居民自主灌救，希望降低火災意外擴散的風險。

總共45戶約200位居民居住的牡丹中興路部落，莫拉克風災後從中間路部落遷移，全區都是木造的集合式永久屋，雖然整體景觀優美，卻因為相關救災配置不足，居民一直希望規劃消防水帶箱，近期完成設置後，屏縣消防第四大隊也特別規劃自主防災訓練。

「自己部落自己保護！」當地居民不分老少投入訓練，從擔心難度太高、力氣不夠，到順利甩出水帶佈線灑水，居民都對部落設置兩座水帶箱，直說未來聽到火警狀況，能夠先自行搶救的心情踏實多了。

牡丹鄉長潘壯志指出，這幾年屢次發生廚房小火警，所幸被居民及時發現撲滅，但當地距離最近的牡丹及車城消防分隊，車程都需要十五分鐘以上，靠著簡易滅火器難以壓制木造屋舍快速擴散火勢，居民為了身家安全，也對自主訓練相當積極。

屏東消防第四大隊指出，山區部落的建築物火災，因路程及水源缺乏關係，消防隊趕抵現場搶救仍容易造成人員傷亡及財物損失，設置消防栓及水帶箱後，希望訓練居民啟動自主消防滅火自衛隊，取用滅火器滅火，再利用消防栓箱內水帶接頭消防栓為水源佈一條水線實施滅火，待消防分隊扺達接續搶救，更能保障部落安全。

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