淡水關懷弱勢協會 連續12年秋節送愛

2019-09-08 18:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市淡水區關懷弱勢協會今天舉辦「中秋關懷、愛在淡水」活動，創會理事長、市議員蔡錦賢和副市長謝政達等人，致贈淡水、三芝、石門近千戶弱勢家庭每戶秋節禮金700元和兩大袋民生物資，包括白米、柚子、月餅等，希望弱勢者感受過節的溫暖，這已是協會第12年送愛心。

蔡錦賢表示，新北市有許多不符合社會福利身分的邊緣戶需要關心，在他的號召下，北海地區包含淡水區農、漁會、淡水一信、救國團、青溪會、建設公司等都紛紛響應公益，他的好友新建成餅舖董事長林陳菊英贊助60萬元，還有林謝罕見、蔡萬來、李悌添等董事長各贊助10萬元，家樂福提供700元禮券，馬偕醫院和衛生所協助義診，巧喜沙龍幫忙義剪，希望拋磚引玉，鼓勵社會善心人士和企業一起做愛心。

謝政達表示，感謝蔡錦賢在市議會為民眾爭取權益，在地方運用個人人脈和資源，每年三大節日關懷弱勢，因此市府表揚優秀人民團體，頒贈「領航金獎」給淡水區關懷弱勢協會。

淡水區里長聯誼會長邱美津說，蔡錦賢創立協會，原以關懷淡水區弱勢家庭為主，但近年擴及三芝、石門等北海岸，包含獨居老人、身心障礙、單親等弱勢邊緣戶，平均每年送出的愛心約1000萬元，令人敬佩。

張錦麗說，協會志工平時家訪時，若發現有經濟陷困的家庭，都立即轉介社會局北海岸社福中心或區公所，是公私部門通力合作的典範。

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