找回眷村味 虎尾建國眷村再造協會邀大家探索

2019-09-08 16:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為協助眷村聚落保存再造，虎尾建國眷村再造協會昨天邀請佛光大學中國文學與應用學系博士鍾耀寧帶大家探索眷村生活、眷村人，並了解眷村的形成與興衰，盼成立眷村文學館或圖書館，力圖保存。

被文化部列為文化聚落的虎尾建國一、二村通過「再造歷史現場專案」計畫，正進行施工，虎尾建國眷村再造協會在建國一村一號成立文化駐地工作站，希望能找回以往大家熟悉的眷村味，找出眷村未來發展之路，邀請鍾耀寧演講，還有眷菜共享及導覽。

虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘指出，隨著國民政府撤退來台，才形成所謂的眷村生活型態，在台灣是獨一無二的人文景觀，尤其虎尾建國眷村，是全國唯一存留的農村型眷村，又曾是日治時期神風特攻隊訓練基地，如今正進行聚落歷史現場保存、文化地景重現及景觀綠美化、再造歷史現場修繕工程，盼建立眷村聚落保存再造的典範。

鍾耀寧則就遷台的歷史、生活過程、生命歷練、文化傳承等部份分析台灣眷村生活形成的特殊性、形式、內容、本質及困境深入論述，並以全台原有超過800處眷村，如今只剩18處，部份甚至淪為遊樂場所，益顯出雲林虎尾建國眷村再造的難得及可貴。

鍾耀寧指出「眷村文學」不論是新詩、散文、小說，創作者從不同角度探討眷村，曾經帶領風潮也是台灣文學的一部份，值得大家重視，尤以目前沒有專屬眷村的文學館和圖書館，光靠各地紀念館和故事館想要統整數十年歷史資料是不夠；立委蘇治芬也到場表示，全力支持虎尾建國眷村保存及活化。

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