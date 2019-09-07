連7-11都沒有的地方 28歲的他因為一句話留下來

2019-09-07 22:43

〔記者王捷／台南報導〕在連一間7-11都沒有的台南市左鎮區，28歲的賴政達因為幼稚園老師的一句話「想不想留給家鄉什麼？」放棄進入電信公司，選擇留在家鄉推廣農產品，他今天參加勞動部的「好時光X靚市集」活動，在攤位上邁力兜售農產品，他希望未來左鎮能結合觀光與農產，讓年輕人能回到家鄉安身立命，有一天能夠不靠政府的補助過活，也有一天能讓7-11發現左鎮的消費實力在家鄉開店，就表示他成功了。

說到台南左鎮，稍微對觀光有認知的國人，可能會想到月世界、恐龍化石與二寮日出，除此之外，左鎮還是台南老化第一名區域，全台灣排名第三。賴政達在4年前退伍，中文系畢業的他，有機會進入電信公司，但也想留在家鄉工作，但左鎮因為是水資源保護區，工作機會很少，正當他苦惱時，幼稚園的老師與他連絡上。

賴政達說，左鎮是一個小地方，幼稚園的老師對他很親切，直到退伍後還有聯絡，當時老師投入社區行銷，希望社區的農產也能打入消費市場，問他是否想投入這個工作？他想，剛退伍沒有包袱，也沒有機會，他也想替家鄉努力，所以投入社區發展協會，推廣農產這項工作。

當然，賴政達也有迷惘的時候，他看到同學在大都市有一席之地，曾想過自己是否要轉職？在同學享受城市光鮮的生活時，他打開家門只看到一片山，連最近的7-11都要騎車快半小時才能到，在接觸社區與農產品時，都是年紀大的長輩，讓他覺得很孤獨。

不過，賴政達也漸漸認識返鄉的年輕人，因為這些年輕人，讓他有動力繼續走下去，將家鄉的草仔粿、萬壽菊茶、葛鬱金粉、葛鬱金麵等自家產品讓消費者看見，在勞動部人力資源挹注下，他開始規劃文化體驗行程與社區產業連結，想著民眾進行農村巡禮、風味餐體驗，也使來訪遊客深度認識西拉雅文化與左鎮特殊的青灰泥岩地質景觀。

賴政達說，偏鄉年輕人紛紛出走，他希望遊客到左鎮不只到二寮看日出，更能直接走入社區，體驗社區生活，希望未來能將左鎮的農業與觀光旅遊結合，有一天左鎮的年輕人不用再靠政府補助，也能夠在左鎮安身立命，他希望自己是一顆石頭，能在池塘激起漣漪，讓年輕人能返鄉貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法