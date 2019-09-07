台啤音樂節登場 10萬人HIGH翻新竹漁港

2019-09-07 20:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與台灣菸酒公司合作舉辦的《2019台啤音樂節》今在新竹漁人碼頭熱鬧登場，邀請年輕人喜愛的歌手魏如萱、Bii畢書盡等人輪番演出，吸引近十萬人次湧進新竹漁人碼頭同樂，現場有爽啤體驗車和下酒菜市集共15家美食，並抽出總價6萬元禮品給參與集章拿好禮的活動民眾。市長林智堅到場同樂，還自爆自己最愛「冰涼台啤配炸雞」的台式宵夜組合，他表示，這是台啤音樂節首度移師新竹舉辦，期待大家在音樂、美食、美景配海風的浪漫氛圍下，能盡情享受悠閒的夏日夜晚。

原本低調在一旁默默參與的林智堅在兩組樂團飆唱熱力開場後，被主持人小優cue上台，在主持人追問下，林智堅透露他平常在家時，最喜歡喝台灣啤酒配小菜，冰涼的台啤搭配酥脆多汁、香味撲鼻的戲棚下炸雞，絕對是人生一大享受！林智堅除了請大家多多支持新竹在地小吃，也不忘向現場民眾宣傳自己的IG帳號「lin_chihchien」，幽默地表示小編太忙了，現在帳號是由他本人經營，最後也拿起手機與台下觀眾自拍大合照留念。

林智堅說，每座城市都有屬於自己的一座港口，「恁，叨一港」《台啤音樂節》活動就是要讓大家大聲說出對自己城市的認同感。他上任以來，打造出網紅打卡熱點魚鱗天梯、風箏賽場、親子沙灘等休閒場地，這次將音樂與美食帶進新竹漁港，邀請市民一起來到新竹漁人碼頭吹海風、聽音樂、欣賞無敵海景。

《台啤音樂節》今邀請文青女神魏如萱、Bii畢書盡、海岸乾杯、原子邦妮、小男孩樂團、法蘭黛樂團接力演出，不只如此，現場還設有美食市集共15個攤位，讓遊客以美食配海景演唱會，享受悠閒的夏日夜晚。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法