19歲少女音樂節上誤吞老鼠藥！3天搶救後仍沒活成...

2019-07-22 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自阿根廷的19歲少女莫雅諾（Alanis Moyano）14日參加一場派對時，以為吃下的是搖頭丸，沒想到吞下的竟然是一顆添加老鼠藥的藥丸，送醫搶救後仍在17日宣告不治。

綜合外媒報導，莫雅諾與家人們7個月前才從阿根廷的港口城市馬德普拉塔（Mar de Plata），移民至西班牙馬約卡島（Mallorca），沒想到卻在參加帕爾馬的一場音樂節中意外過世。

莫雅諾的父親傷心欲絕的在臉書上寫道，「我非常想知道，到底是誰賣給我女兒這種毒藥，要是知道兇手是誰，我會送他腦袋一顆子彈」，並發佈了一張刻有驚悚骷髏頭圖案的藥片照，警告大家不要服用這種藥物。

莫雅諾的哥哥告訴媒體，他的妹妹熱愛曲棍球運動，還曾在游泳池擔任救生員，莫雅諾絕對不是一個吸毒成癮的人。他認為，會發生這樣的事，是因為結交了壞朋友，才走向了錯誤的路。

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