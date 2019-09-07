數學鮮師鍾元杰、偏鄉「樂師」陳建榜 獲桃園SUPER教師

2019-09-07 20:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市年度SUPER教師頒獎典禮，今天在蘆竹天際飯店舉行，今年獲選的SUPER教師包括東興國中鍾元杰、觀音高中陳建榜，將代表桃園角逐全國SUPER教師；另外，建國國中徐智杰、光明國中陳雅文、大溪高中巫昶昕、新屋高中王保堤、武陵高中葉秋菊、南崁高中阮純儀獲得SPECIAL教師獎。

鍾元杰放棄資訊新貴的光環投身教育，他結合數位科技於數學領域教學中，發展「無限出題器」、「線上解題PK競賽」、「具體化數學抽象概念」等教材，讓學生對數學產生濃厚的學習興趣，他更在臉書上設立數學教學社團，吸引許多關心數學教育的老師加入。

陳建榜秉持偏鄉孩子更需要他的理念，投入偏鄉音樂教育，他認為，只要用心教導偏鄉的學生一樣可以像都市學生優秀，透過學生畢業後的成長、回校回饋，都讓他確信留在偏鄉堅持音樂教育是有意義的。

鄭文燦致詞時指出，教育以教跟學為核心，師生間互動是構成教育品質關鍵，108年度新課綱以「多元學習、適性揚才、有教無類、因材施教」為目標讓教育優質化，從綜合素養為導向，鼓勵學生自主學習，提高其學習能力，也讓各階段教育可以逐一銜接。

鄭文燦也提到，桃園市今年拿到7大智慧城市首獎，智慧教育是相當重要環節，市府將更積極推動智慧教育領域政策，包括推動創客訓練，透過STEAM（Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics）結合科學、技術、工程、藝術及數學的跨學科教學，讓孩子發揮更多創意；將持續設置約3000間智慧教室，並選定7所學校，以智慧教室型態推動外語教學，成效良好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法