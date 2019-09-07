「武媚娘」驚艷眾生！大師合造布袋戲偶 鳯凰纒花華麗9頭身

2019-09-07 17:01

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林戲偶大師徐建彰與彰化鹿港纒花藝師施惠雯費時一年多跨工藝、文化合作，成功打造全國唯一一尊「春纒花藝—武媚娘」布袋戲偶，頭飾、衣服等配飾精緻、華麗，令人驚艷及讚嘆。

雲林是布袋戲的故鄉，早年許多刻偶師全台知名，其中刻偶師徐炎卿因是替黃俊雄布袋戲雕刻史豔文聞名，徐炎卿過世後由兒子徐俊文、徐建彰接班，2人從小跟著父親學刻偶，徐建彰是全台第一家戲偶觀光工廠「偶的家」執行長。

偶的家致力在戲偶文化推廣、傳承工作，並不斷創新戲偶，徐建彰表示，3年前在澳洲雪梨參加台灣日工藝展，認識纒花藝師施惠雯，現場被「纒功」吸引。

第2次又在台北華山文創園區共同參加，施惠雯送他一隻纒花做的瓢蟲，又看到她的作品琳瑯滿目，手工精緻且很有創意，當時腦海浮現布袋戲與纒花合作想法，2年後終於成真。

徐建彰說，他先把武媚娘的頭刻好，及偶服的設計圖寄給施老師看，並告知他的構想，老師即利用下班時間做纒花，一尊從頭到全身配飾共用了大大小小約3、40件纒花作品，有鳯凰、百合、玫瑰、垂簾等。

這是首次布袋戲與纒花工藝結合，打造出獨一無二的戲偶，精緻、華麗充分展現武則天的氣勢，「春纒花藝—武媚娘」是非賣品，展示在偶的家，13至15日也將在北港五湖四湖宴工藝展中展出。

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