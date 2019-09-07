全國首例！她憑這項「母語」專長 進國立大學

2019-09-07 16:44

〔記者張軒哲／台中報導〕學習客語也能開啟升學大門！台中市立新社高中應屆畢業生羅雅昕，透過特殊選才錄取中央大學客家語文暨社會科學學系，是唯一錄取名額。市府客家事務委員會主委江俊龍代表市長盧秀燕頒發獎狀及獎學金給羅雅昕，獎勵她在客家母語的優異表現。羅雅昕的媽媽古智丹是客語薪傳師，羅雅昕很高興自己能就讀客語系，讓夢想成真。

羅雅昕是新社客家人，媽媽古智丹在新社國小擔任客語支援教師，負責教授全校一至六年級客家語課程，致力於傳承客家語言及文化。羅雅昕從小在耳濡目染之下，參加全國各項客語朗讀競賽，也是常勝軍，「2017年全國語文競賽」勇奪高中組客語朗讀第一名。羅雅昕說，從國一那年參加市府客委會主辦的「哈客擂台大挑戰」拿下冠軍後，希望為母語傳承盡一份心力。

羅雅昕說，在她的升學生涯規劃中，鎖定中央大學客家語文暨社會科學學系，她利用在客語的優異成績，參加特殊選才甄選，口試中以流利的客語自我介紹，在第二關的面試中勝出，拿下唯一的錄取名額。

新社高中校長歐靜瑜指出，學校有很多老師是客家子弟，肩負傳承客家文化的責任，在很多活動的設計上，也會加入客家元素。江俊龍說，羅雅昕以客語專長考取中央大學客家語文暨社會科學學系，是全國首例，證明客語學習也可以開啟另一扇升學大門。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法