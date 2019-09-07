百年雀榕修剪變「斷臂」 南投縣府挨轟

2019-09-07 15:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投魚池鄉東光村有棵地標樹木「百年雀榕」，被南投縣政府列管為珍貴老樹，不料近日民眾卻赫然發現，老樹樹枝遭修剪大半，簡直呈現「斷臂」狀態，痛批縣府修剪未事先通知，鎮守地方的老樹就這樣遭過度修剪，恐衝擊老樹樹勢健康，也擔心影響社區平靜與安寧。

魚池鄉東光村民表示，該棵老樹已超過120年的樹齡，許多民眾都在老樹陪伴下長大，高齡百歲的雀榕，早已是東光村的地標，地方居民都會在此休憩乘涼，而老樹也相當有靈性，長期守護地方安寧。。

近期則因連續降雨，老樹落葉與落果造成排水溝堵塞，雨水漫溢影響附近住戶的居家環境與室內整潔，便向公所、縣府陳情，盼能修剪樹枝，減少水溝堵塞。

惟近日縣府派廠商前來修剪，卻未向地方民眾或村長通知，且這一修剪，竟砍除老樹臨路側的大半樹枝，以往蒼鬱的樹木，現在竟變成稀疏，嚴重影響老樹健康。

居民說，縣府列管的珍貴樹木，修剪竟是這樣粗暴，砍掉大半樹枝有如「斷臂」，尤其修剪還沒有事先溝通，居民無法給予建議，甚至未先向老樹公祈福，就擅自修剪，對地方相當不尊重，希望縣府日後修樹能更謹慎。

對此，南投縣政府農業處說，當初老樹因落葉、落果堵塞排水，造成住戶環境問題，經過現場會勘後才安排修剪，考量颱風季汛期問題，以及老樹鄰近馬路，修剪程度才會比較明顯，但是否修剪過度，仍要專家會商。

針對修樹引發社區反彈，未來修剪樹木時，會事先通知社區，若當地有相關修樹祈福儀式或民俗，也會與民眾先溝通，對於老樹修剪後的健康狀況，近日將邀請樹木醫生前來會勘，診斷老樹狀況，並給予適當的救治與維護。

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