台中人難忘的老味道 每到中秋一定排

2019-09-07 10:15

〔記者張軒哲／台中報導〕中秋節將至，糕餅的故鄉台中市各名店出現排隊人潮，創於清朝的社口犁記餅店、又出現大批顧客，店內本月宅配訂單已滿，不少民眾排隊等10多分鐘買綠豆椪，成為台中人中秋佳節必嘗的家鄉味。

犁記綠豆椪知名度高，每年中秋節排隊人潮不斷，店家還派員工指揮停車跟交通，近日常有民眾去電餅店旁的社口派出所，了解排隊人潮多寡。

豐原區呂先生說，每年都會買犁記綠豆椪送親友，也會買一盒拜拜，因為犁記分店漸增，社口店今年人潮似乎沒以前多，排隊人龍不會排到馬路。

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