質疑教授升等被打壓 嘉大教師拉布條向校長陳情

2019-09-06 20:26

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學外語系副教授劉沛琳自爆，遭到該系張姓主任等人阻撓，導致她升等教授遭受不公平待遇與打壓，4年多來歷經高達30多次各級教評會等煎熬，終在今年6月獲平反，但系方至今仍未處理升等教授續審，今天上午高教工會嘉大分部、嘉大教師會十餘位成員聲援劉師，在全校性的教學研討會場，拉布條向校長艾群陳情，訴求還劉師公道、維護嘉大教師尊嚴與權益，場面一度混亂。

對此，艾群表示，升等對老師而言是很重要的一件事，他自認是最接地氣的校長，強調溝通管道順暢，所有事情皆依法行政。

嘉大主任秘書吳思敬說，劉師於104年提升等教授，其升等著作因經一位外審委員，指陳涉及違反學術倫理，升等案暫緩審議，啟動學校倫理調查；期間劉師多次提申訴，校方於今年6月第6次校教評會決議，劉師涉違反學術倫理案不成立，7月發文請外語系續審升等事宜，逢暑假期間，待下週開學後，系方即啟動教評會，期限2個月。

劉師指控，遭該系張姓主任等人打壓，將單純升等案逕升為學術倫理案，嚴重損害她的學術名譽，4年多來，讓她歷經高達30多次各級教評會、調查小組會議、系務會議等煎熬，期間她回覆高達4萬多字；將升等遭受的不公平待遇等，集結成冊「嘉義，大學屠宰場」，也在嘉大教師聯誼會臉書網頁揭露。

吳思敬回應，升等審查採三級三審，為合議制，劉師提行政救濟申訴期間，校方均予以協助，並沒有劉師所稱「學校行政權以迫害違法手段介入，使升等案衍生為學術倫理案」。

張姓主任喊冤，她多次善意協助劉師，但反被劉認為刻意打壓，處理劉的學術倫理案和升等案，完全依照人事室和學校規範，對於劉的惡意不實指控，考慮提告。

嘉大教師會理事長蔡東霖說，劉師情況相信同樣也發生在其他系所老師身上，但多數選擇沉默忍受，不願發聲，籲校方杜絕違法亂紀，終結行政霸凌，重建校園文化。

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