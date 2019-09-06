台中家長注「疫」！ 幼童腸病毒重症 新增2例

2019-09-06 20:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新增2例腸病毒重症確診個案，分別是龍井區4歲男童及豐原區8個月大女童，目前男童尚在加護病房持續治療，女童已康復出院。台中市衛生局指出，台中市今年已累計6例腸病毒併發重症病例，呼籲民眾勤洗手預防腸病毒，如感染後出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速至大醫院就醫。

衛生局長曾梓展指出，4歲男童在8月24日因發燒、口腔潰瘍等症狀就醫，25日出現肌抽躍重症前兆，27日轉兒科加護病房；8個月大女童則是8月19日因咳嗽、流鼻水等症狀就醫，24日因症狀加劇及右手無力至醫院急診，於25日通報，兩案經疾病管制署研判確診。

根據疾管署監測資料顯示，台中市腸病毒門急診就診自8月25日至31日止共計3813人次，仍處流行高峰，目前高溫、潮濕的天氣適合腸病毒生存，加上部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺成為潛在傳染源。

曾梓展提醒，腸病毒傳染力強，勤洗手是預防腸病毒最有效的方法，尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，家中有嬰幼兒的家庭成員於工作或外出返家時務必先更衣；摟抱、餵食前應以肥皂正確洗手。另外，如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，降低交叉感染的風險。

衛生局說，目前台中市共有13家腸病毒重症責任醫院，包括中國醫藥大學兒童醫院、中山醫學大學附設醫院、台中榮民總醫院、童綜合醫院梧棲院區、澄清醫院平等院區及中港院區、光田醫院沙鹿院區及大甲院區、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、林新醫院、衛福部台中醫院、衛福部豐原醫院。

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