開學當心腸病毒！ 桃園又一例重症確診

2019-08-30 18:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市29日確診一例腸病毒EV71型感染併發重症個案，為4歲女童，目前已出院。桃園市政府衛生局表示，開學後容易助長腸病毒傳播，腸病毒預期流行趨勢將會上升，提醒家長、小孩應做好個人衛生，落實正確勤洗手及生病不上學。

衛生局指出，女童7日出現發燒、疱疹性咽峽炎等症狀，診斷為腸病毒，後續因活動力下降、意識混亂、肌抽躍、發燒、嗜睡及呼吸困難等症狀，10日再次就醫，醫師懷疑為疑似腸病毒感染併發重症，立即通報並採集檢體送驗，經疾病管制署檢驗為EV71型陽性，女童經住院治療後健康狀況穩定，已於18日出院返家休養。

衛生局表示，今年元旦截至29日，全國累計出現34例腸病毒感染併發重症個案，以腸病毒EV71型為多，佔74％，提醒民眾，目前仍處腸病毒流行期，學童如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上學，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動且與家中其他幼童適度隔離，以降低交叉感染的機會，保護自身、同學及家人健康。

衛生局說，已責成本市國小及幼托機構遵守腸病毒通報規定，若符合高風險區域學校應依1127停課規定辦理，以掌握校園腸病毒疫情，如違反相關規定將依傳染病防治法裁處，今年元旦截至30日，衛生局共計查獲7間幼托機構未依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報或停課措施，已依傳染病防治法裁處。

衛生局呼籲，家長返家應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免感染與傳播腸病毒，教托育機構平時應落實學童健康監測，並針對學童常接觸門把、桌椅及玩具定期進行環境消毒。

衛生局說，若家長及嬰幼兒照顧者一旦發現孩童及嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，如果出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，應務必立即送往林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院等5家腸病毒重症責任醫院就醫，獲得妥善治療，降低重症發生的機會。若有民眾相關問題，可至衛生局網站查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。

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