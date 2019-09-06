虎尾這段路改善品質差又像貼膏藥 民眾上網砲轟

2019-09-06 18:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲91線虎尾清雲路至博愛路段，正進行道路改善工程，因路不平，假修復的路面又像貼膏藥，遭網友砲轟，雲林縣府及虎尾公所今天現勘說明，強調10月底完工，保證讓用路人耳目一新。

虎尾及鄰近鄉鎮前往高鐵雲林站必經路段的雲91線，其中虎尾清雲路至博愛路長約2.6公里，鋪面老舊長年失修劣化嚴重，且道路坑洞修補密集，嚴重影響行車品質，隨著高鐵雲林站啟用後交通流量大增，鋪面結構損壞及下陷日益嚴重，大受詬病。

為改善該路段，雲林縣政府爭取前瞻基礎建設提升道路品質建設計畫，6月28日開工，開工以來卻因配合路基改善、人行道樹穴施作等路面開挖及分段假修復，造成用路人不便，紛紛抨擊工程品質，甚至有網友以假修復的路面舖得像貼膏藥，紛紛在網路群組痛批，虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人都說，光接抱怨電話就接到手軟，要求施作包商在施工期間應在工地現場先公告，減少爭議。

為澄清民眾疑慮，雲林縣長張麗善率雲林縣府工務處長汪令堯及施作包商在虎尾帥興宮前舉辦工程說明會，丁學忠、林嘉弘、雲林縣議員王鈺齊、黃美瑤、前立委張嘉郡等人都到場。

汪令堯指出，該工程核定總經費3030萬元，改善路面長度2.6公里，6月28日開工，10月28日前完工，目前仍在施作中，且假修復的路面還會全面舖平，盼藉由此次道路改善工程，提供所有用路人舒適、安全的行車空間。

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