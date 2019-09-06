中女中百年校慶 244名樂儀隊美魔女給你好看

2019-09-06 17:32

［記者楊政郡／台中報導］台中女中百年校慶，全校進入興奮準備階段，今天破百倒數，師生以千人排字「中女100」，為校慶暖身，而系列活動也宣告開展，中女中樂儀隊一直是學校亮點，樂儀隊校友召集244位資深美女，遍佈全國各地，今年元月起已多次回校彩排，在百年校慶有場15分鐘精彩表演，校友陳超說，重新耍刀，興奮無比，小號的鄭宜昀說，再度吹起熟習歌曲，真是雞皮疙瘩掉滿地。

台中女中在今年邁進百年老校，12月14日舉辦校慶，高二學生今天千人排字「中女100」，校內已感受到校慶的歡喜氛圍，以空拍機、縮時攝影紀錄，留下這場百年慶祝回憶。

校長洪幼齡說，北美校友會在8月就主動募款、捐贈2萬美金給母校，30幾名校友已報名組團要回校共襄盛舉，紐、澳、歐洲也都有校友聯繫，盛情可感，整個百年系列慶祝活動結束後，也將編輯出刊，是該校重要里程碑的見證。

中女中樂儀隊向來外界矚目亮點，百年慶當然少不了，樂儀校友還特別組成委員會，展開招集參與慶祝活動的聯繫事宜，由歷屆樂儀隊校友有約400人參與，其中244位資深美女將呈現一場15分鐘大型表演，精彩可期。

72年畢業陳超是耍刀總指揮，她說，重新拿起耍刀，老公、小孩在旁邊都嚇得要命，但他們都支持她能回學校參與這項有意義活動，以往在校儀隊是108人，這次是244人規模更大，且年紀從20至65歲，散居北、中、南各地，還有旅外返台、孕媽咪也要參與，展現中女儀隊強大的凝聚力，大家都想重返「青春十七」的美好，樂隊的小號鄭宜昀說，她再度聽到熟習的樂曲，真是全身起雞皮疙瘩。

校方系列慶祝活動還包括老照片募集、百年手札印製、發行紀念文創商品、製播校慶紀念影片、召集學生社團「歡樂同慶創意影片」競賽活動，綻放青春活力與新世代的特色。教師們將組團攻頂玉山，超越巔峰，同慶百年。

還有年輕人最喜愛的打卡，將在學校穿堂、綜合大樓門口、鯉魚池設置打卡點，二年級賴雯臻說，她最喜歡「我是女中人」的卡版；二年級廖瑞儀說，中女中校風自由，又在自由路上，她最喜歡「自由路上」的字卡，還有打卡牆供來賓在臉書、IG打卡留念，串連溫馨回憶。

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