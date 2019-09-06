服役、進修、就業三合一 軍方邀大學進駐營區開班授課

2019-09-06 11:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕陸軍五四工兵群與遠東科大合作，邀請師資團隊進駐營區開設在職專班，拓展方便的進修管道，服役前間也能就近學習，退伍後更可以順利銜接職場，共創雙贏。

遠東科大校長王元仁帶領進修部主任陳彥勳，以及該校一級主管等，前往台南新化的知義營區，與五四工兵群指揮官陳家揚締結策略聯盟，共同簽署合作意向書。

遠東科大知義營區在職專班的教學據點也同步揭牌，為雙方合作開啟新頁，王元仁、陳家揚等人，在儀式之後，也一起參觀未來上課的環境與設施。

為了服務台南的國軍弟兄，遠東科大在知義營區開設了3個在職專班，包含二技企業管理、二專企業管理，還有二專機械工程等。

該營區的在職專班新設之後，已招募138位學員，顯見官士兵對於自我充實、繼續進修的需求，軍方與校方資源成功整合。

王元仁讚許部隊對提供優良教學環境與設施的用心，讓官士兵不必奔波於營區與校園，節省趕往上課所耗費的交通時間。

王元仁表示，希望藉由雙方的合作，讓有志進修的官士兵在服役期間，也能同時取得專科或學士學位，進而提升國軍人員素質與競爭力。

陳家揚則認為，該專班可以讓營區官士兵服役、進修、就業三者合一，同仁也能找到退伍後的工作新方向，感謝遠東科大關心部隊的在職進修教育，以及協助人才招募。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法