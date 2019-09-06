中央拚觀光補助夜市消費200元 基隆仁愛市場不滿「大小眼」

2019-09-06 09:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應中國限縮觀光客來台自由行，政府推動自己觀光自己救，繼第一波秋冬旅遊住宿補助後，再發動第二波「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，包括經濟部提供夜市抵用券200元給國旅客消費，基隆市只有廟口夜市、愛四路夜市及八斗子夜市3處；引來基隆市仁愛市場與成功市場美食業者不滿，認為中央刺激經濟不要大小眼，應該也納入。

陸客來台觀光自由行與團客大幅限縮，行政院砸36億元推動「擴大秋冬國旅獎勵」，國旅秋冬旅遊補助從9月起上路，市府加碼送好禮，只要住宿1晚每房贈送環保吸管與購物袋等小禮物。

基隆市交旅處長李綱說，基隆有23家合法旅宿參與國旅秋冬旅遊補助活動，自由行旅客每人每房現省1000元（限1次，週六、中秋及國慶假期不適用），10人以上團體旅遊每人每天獎助500元。若是15人以上團體、行程3天2夜以上，每人每天加碼至1000元。

行政院長蘇貞昌指示研議第2波補助方案，祭出逾10億元的補助。其中，經濟部提供夜市抵用券200元等，預定16日上路，實施到12月31日。

基隆市合法夜市有廟口夜市（愛三路、愛四路間）、愛四路夜市（仁一路到仁三路），以及週六、日才出攤的八斗子夜市，登記有案攤商總共318攤，經濟已要求各地彙報夜市名冊。

仁愛市場二樓的美食近年也闖出名號。仁愛市場主委王泓四說，擴大國旅消費應該全面性，不該只侷限在夜市。仁愛市場二樓有6、70攤南北美食，價格7、80元，又有冷氣，價格親民，希望中央刺激經濟不要大小眼，一樣是小吃，應該雨露均霑。

基隆市旅遊聯盟促進會翁進全，也是廟口夜市正對門商家。他認為，景氣差，政府獎勵國內旅遊，不應該侷限在夜市，周邊各行各業都要帶動。

主管市場與夜市的基隆市政府產業發展處副處長鄭永陽說，因為仁愛市場與成功市場均為市場，中央的政策是要到夜市消費，是否有可能納入，目前也不清楚，還需要等到今天下午中央說明會，才會知道結果。

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